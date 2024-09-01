ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

يسعى ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، من خلال مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق صافرتها تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيبات الدوري الإنجليزي قبل القمة اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل موقعة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباراة ليفربول مساء اليوم..

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

6- أستون فيلا - 6 نقاط

7- بورنموث - 5 نقاط

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

14- وست هام - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

ليفربول

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

1. إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف.

2. نوني مادويكي - تشيلسي - 3 أهداف.

3. محمد صلاح - ليفربول - هدفان.

3. داني ويلبيك - برايتون - هدفان

3. سون هيونج مين - توتنهام - هدفان

4. كاي هافيرتز - ارسنال - هدف

4. كول بالمر - تشيلسي - هدف

4. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - هدف

4. لويس دياز - ليفربول - هدف

4. نيكولاس جاكسون - تشيلسي - هدف.

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