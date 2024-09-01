التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، المرتقبة بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

تفصلنا دقائق قليلة، على انطلاق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها ملعب أولد ترافورد

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به هذه المواجهة، والذي يقود هجومه الدولي المصري محمد صلاح

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد اليوم كما يلي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: ألكسيس ماك إليستير، رايان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: ديوجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وضمت دكة بدلاء ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، كل من ، كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، هارفي إليوت، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.

ليفربول - محمد صلاح

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم كالآتي:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ليساندرو مارتينز،ماتيس دي ليخت، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو.

الوسط الهجومي: برونو فيرنانديز، ماسون مونت، ماركوس راشفورد.

الهجوم: جوشوا زيركزي.

بدلاء مانشستر يونايتد: بايندير، هيتون، هاري ماجواير، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، كولير، أماد ديالو، ويتلي، أنتوني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط.

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

6- أستون فيلا - 6 نقاط.

7- بورنموث - 5 نقاط.

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

14- وست هام - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي