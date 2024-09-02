ماذا ينتظر الأهلي بعد فترة التوقف الدولي؟.. قمة السوبر الأبرز

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد سريعًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بعد مرور أيام قليلة عن انقضاء الموسم المنصرم، وانضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب الوطني.

مباريات الأهلي بعد فترة التوقف الدولي

وسيستهل الأهلي مبارياته في الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة، بعدما توج بلقب النسخة الماضية على حساب الوداد البيضاوي المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه.

وسيبدأ الأهلي منافساته في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني، بعدما نجح جورماهيا الكيني في التأهل لمواجهته.

وبعد عقبة جورماهيا الكيني، سيخوض الأهلي مباراة صعبة ضد غريمه الأزلي الزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

ويرصد لكم "الموجز" موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي حيث استقر "كاف" على إقامة اللقاء بصورة رسمية في شهر سبتمبر المقبل.

وستنطلق مواجهة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، الموافق 27 من شهر سبتمبر القادم، على أراضي المملكة العربية السعودية وتحديدًا بملعب "المملكة أرينا" بالرياض في التاسعة مساءً.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

أكد نادي جورماهيا الكيني على أن مباراته أمام النادي الأهلي، ستقام يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي ستقام في القاهرة.

الأهلي

قائمة الأهلي الأفريقية للموسم الجديد 2024-2025

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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