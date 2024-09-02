"الموجز" يكشف موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إبرام 4 صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل والمنافسة على البطولات المختلفة والدفاع عن ألقابه القارية والمحلية.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري

وأبرم النادي الأهلي حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، 4 صفقات نارية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتدعيم الصفوف وتعويض غيابات الراحلين وتحسبًا للإصابات التي تضرب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وكم البطولات التي يشارك فيها الفريق.

الأهلي يتعاقد مع يوسف أيمن

وتعاقد النادي الأهلي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

الأهلي يضم يحيى عطية الله

وتعاقد النادي الأهلي في صفقته الثانية مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

الأهلي يتعاقد مع أشرف داري

وضم الأهلي الدولي المغربي أشرف داري في ثالث صفقاته الصيفية، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة.

عمر الساعي يعود إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتعاقد الأهلي مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، لمدة خمس سنوات قادمة، ليعود إلى القلعة الحمراء من جديد

موقف الأهلي من ضم صفقات محلية جديدة بعد الساعي

وبخصوص الصفقات المحلية، أوضح مصدر مسؤول من النادي الأهلي في تصريحاته لـ الموجز ، أن صفقة عمر الساعي جاءت بناء على طلب من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، ولا توجد أي نية في الفترة الحالية لإبرام صفقات محلية جديدة، مع رغبة المدرب في الاكتفاء بضم الساعي.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط عرضت عدة لاعبين محليين على السويسري للبت في موقفهم وعلى رأسهم مصطفى زيكو لاعب نادي زد، لتدعيم مركز الجناح، ولكن المدير الفني لم يوافق حتى الآن، وحال تغيير قراره سيتفاوض النادي على الصفقة.

هل يبرم الأهلي صفقات أجنبية بعد فشل صفقة بن رمضان؟

وعن الصفقات الأجنبية، أشار المصدر ذاته أن المفاوضات مع محمد علي بن رمضان وناديه مستمرة ولم تنتهي حتى الآن إلا بغلق باب الانتقالات، ولم يستهدف الأهلي أي لاعب أجنبي في الفترة الأخيرة بديلًا له، وهو ما يشير للاكتفاء بالثنائي المغربي الذي تم التعاقد معه.

ويأتي هذا بالتزامن مع فشل خروج بيرسي تاو من صفوف الفريق، وهو ما يصعب مهمة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وعدم وجود موقع شاغر له في قائمة المحترفين.

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