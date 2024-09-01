بعد انتقاله إلى الأهلي.. رسالة مؤثرة من عمر الساعي لجماهير الإسماعيلي

وجه عمر الساعي الوافد الجديد إلى النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الإسماعيلي، بعد رحيله عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الأهلي في الحصول على خدمات عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الوسط الهجومي في الفترة المقبلة وتعويض غياب الراحلين.

ويستعرض الموجز لمتابعيه رسالة عمر الساعي إلى جماهير نادي الإسماعيلي قبل رحيله عن الدراويش رسميًا…

رسالة عمر الساعي إلى جماهير الإسماعيلي قبل الانتقال لـ الأهلي

وكتب عمر الساعي في رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “رسالتى لجمهوري الحبيب جمهور النادى الاسماعيلى الدراويش”.

وأضاف: "جمهوري وأهلي وأحبتي الداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول وحتى الآن،

حيث أكرمنى الله عز وجل من خلال بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون خير مشرف لهم في المنتخبات الوطنية للشباب والأولمبى".

وتابع الساعي في رسالته: “وهذا الخير حل لي حينما هتف بإسمي جمهور النادى الاسماعيلي، ووجدت نفسي بين أحضان مدينة بأكملها محمولاً على الأكتاف، وهذا ليس بجديد على جمهور يتنفس كرة القدم منذ أكثرمن مائة عام”.

وأردف الوافد الجديد إلى النادي الأهلي: “ يعلم الله الكريم انني لم أبخل على النادي طيلة حياتي الصغيرة بالنادى بنقطة عرق واحدة، وأنى اشكر الله على ما وصلت له بحبكم ودعمكم لي، كما أشكر جميع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واخواتي عمال غرف اللبس ومجالس الإدارت التي لعبت تحت قيادتها”,

رسالة عمر الساعي لجماهير الإسماعيلي

عمر الساعي يوجه رسالة لـ إيهاب جلال

واختتم عمر الساعي: "واخص بالذكر (ألاب الروحي كابتن (ايهاب جلال )الذي له فضل كبير عليا

والذى اعتبرة قائدى ومعلمى فى ظهورى بهذا المستوى، كما أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لى لانى ابن النادى الاسماعيلى وابن الاسماعيلية ".

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن.

وحصل الأهلي على توقيع كل من، المدافع يوسف أيمن نجم الدحيل القطري السابق، والمغربي يحيي عطية الله قادماً من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والتعاقد مع أشراف داري لمدة 4 سنوات.

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