مفاجأة في قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2025.. صدمة لجماهير الأحمر

شهدت قائمة الأهلي الإفريقية لموسم 2024-2025، التي تم الاستقرار عليها من قبل الجهاز الفني، مفاجأة صادمة لجماهير المارد الأحمر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهات قوية في البطولات الإفريقية المرتقبة له بالموسم الجديد.

ويشارك الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في بطلتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي هذا الموسم 2024-2025.

مفاجأة صادمة في قائمة الأهلي الإفريقية

واستقر مارسيل كولر، على قائمة الأهلي الإفريقية، التي شهدت مفاجآت عديدة، أبرزهم غياب علي معلول وكريم فؤاد وذلك لعدم تعافيهم من الإصابة.

وتم قيد صفقات الأهلي الجديدة، في القائمة الإفريقية على رأسهم، يوسف أيمن، يحيي عطية الله، وأشرف داري، إلا أنه تم رفض قيد عمر الساعي حتى الآن لعدم اكتمال بياناته.

قائمة الأهلي الإفريقية موسم 2024-2025

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

اصطدم فريق الأهلي مع فريق جورماهيا الكيني، في افتتاح مشواره بـ دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق جورماهيا الكيني، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

وتنطلق صافرة هذه المباراة المقرر إقامتها في كينيا، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قرار مفاجئ في الزمالك قبل موقعة الأهلي في السوبر الإفريقي