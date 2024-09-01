بالأسماء.. تعرف على قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

تم الكشف عن قائمة الزمالك الإفريقية في موسم 2024-2025، الذي ينتظره من خلال العديد من المنافسات النارية، أبرزهم قمة الأهلي في السوبر الإفريقي.

يشارك نادي الزمالك هذا الموسم 2024-2025، في بطولتين قويتين إفريقيًا، الأولى السوبر الإفريقي، والثانية الكونفدرالية الإفريقية.

واصطدم فريق الزمالك مع غريمه الأهلي، في بطولة السوبر الإفريقي هذا الموسم، وذلك بعد تتويج الأبيض بالكونفدرالية الإفريقية خلال النسخة الماضية.

وكثفت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب جهودها، من أجل حل أزمة إيقاف القيد، وتسجيل نجومه في القائمة الإفريقية، على رأسهم عبدالله السعيد وناصر منسي.

ونجحت إدارة الزمالك في تحقيق ذلك بالفعل، وتم قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية بالموسم الجديد، بعد إنهاء أزمة القيد.

ويستعرض لكم "الموجز"، بالأسماء قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

الزمالك

على نفس السياق، وضع الزمالك ثلاثي مواليد 2003 على قائمة الانتظار وهم أحمد رفاعي ومحمد صلاح زكي وعبد الله محمد.

كما قرر الزمالك، أنه سيتم قيد محمد عواد حارس المرمى في القائمة الإفريقية، وذلك في حال في لم يتم قيد المغربي محمود بنتايك لعدم وصول بطاقته الدولية.

ومن المقرر أن أخر موعد للقيد الإفريقي هو يوم 12 سبتمبر 2024.

تجدر الإشارة، إلى أن الزمالك حسم أولى صفقاته الصيفية هذا الموسم، بالتعاقد مع المغربي محمود بنتايك، لكن لم يتم إرسال بطاقته الدولية حتى الآن.

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