مواجهات صعبة تنتظر الزمالك في سبتمبر.. القمة ضد الأهلي وصراع الكونفدرالية

ينتظر نادي الزمالك مباريات قوية ومثيرة خلال شهر سبتمبر الجاري، في مختلف البطولات والمسابقات، بالتزامن مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 عقب انتهاء فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

مواجهات الزمالك بعد فترة التوقف الدولي

وسيبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، رحلة الدفاع على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما توج باللقب في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخه.

وبعد المنافسات الأفريقية، سيستعد الزمالك لخوض مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي، في لقاء كأس السوبر الأفريقي.

ويستعرض الموجز مع متابعيه مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر..

مباريات الزمالك في شهر سبتمبر

الجمعة 13- 9

الزمالك ضد الشرطة الكيني - الدور التمهيدي الثاني في كأس الكونفدرالية

20-9

الزمالك ضد الشرطة الكيني - إياب الدور التمهيدي الثاني في كأس الكونفدرالية

الجمعة 27-9-2024

الزمالك ضد الأهلي - مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024

الزمالك

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025 في كأس الكونفدرالية

وجاءت قائمة الزمالك الأفريقي في الموسم الرياضي الجديد كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - أحمد محمود - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا - ناصر ماهر - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله نيمار - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى زيزو - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد السيد.

في خط الهجوم: ناصر منسي - حسام أشرف - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

وتأجل ضم محمود بنتايك صفقة نادي الزمالك الجديدة بسبب عدم حصوله على البطاقة الدولية حتى الآن، وسيتم قيده في القائمة الأفريقية فور حصوله على البطاقة بشكل رسمي قبل 14 سبتمبر الجاري وانطلاق منافسات الدور التمهيدي.

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بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في بداية فترة التوقف الدولي