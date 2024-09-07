حالة الطقس غدًا الأحد 8-9-2024.. حار رطب وفرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة

حالة الطقس غدًا الأحد.. يهتم كثير من المصريين بالبحث عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 8-9-2024، ولذلك تصدر البحث عن حالة الطقس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأحد

حالة الطقس غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الأحد

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الأحد

درجات الحرارة غدًا الأحد

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

اقرأ أيضًا

اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة بالتفصيل

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟



