اليوم الأحد 8-9-2024.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة لتجنب ساعات الذروة.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

ويهتم كثير من المصريين بمتابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 9 سبتمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدًا الاثنين 9 سبتمبر، فمن المتوقع أن يستمر طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 9 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الاثنين: القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والمحسوسة 35، والسواحل الشمالية العظمي 31 والمحسوسة 34، وجنوب سيناء العظمي 37 والمحسوسة 39، وشمال الصعيد العظمي 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد 41 والمحسوسة 42.

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويُصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة في منتصف شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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