حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. استمرار للأجواء الحارة والرطبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، الاثنين 9 سبتمبر 2024، حيث يستمر الطقس الحار والرطب نهاراً على معظم المناطق، فيما تشتد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما تكون الأجواء ليلاً مائلة للحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأثنين في محافظات مصر.

تفاصيل الطقس

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يساهم في الشعور بأجواء أكثر لطفاً.

وتتشكل شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء، مما يخفف قليلاً من الإحساس بالحرارة.

حالة البحار

البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: تتراوح حالته بين الاعتدال والاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى 1.5 إلى 2 متر، مع اتجاه رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى: 34 درجة مئوية، والمحسوسة 36.

السواحل الشمالية الشرقية: 31 درجة، والمحسوسة 34.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 38 درجة، والمحسوسة 40.

شمال الصعيد: 37 درجة، والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد: 40 درجة، والمحسوسة 41.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة الكبرى: 34 درجة مئوية، والمحسوسة 36.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

القاهرة الكبرى: 31 درجة مئوية، والمحسوسة 22.

مع اقتراب فصل الخريف رسميًا في 21 سبتمبر، يتوقع انخفاض تدريجي في الرطوبة مع دخول الكتل الهوائية الباردة، ما يؤدي إلى تذبذب في درجات الحرارة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، بين الارتفاع والانخفاض.

الظواهر الجوية المتوقعة

سحب منخفضة ومتوسطة: ستظهر على المناطق الشمالية من البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مما يخفف من شدة الحرارة نهارًا.

شبورة مائية خفيفة: من المتوقع تكونها في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد، لذا يجب الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بشكل متقطع على مناطق متعددة، مما يساعد في تخفيف الشعور بالحرارة إلى حد ما.

نصائح للقيادة

ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الصباحية على الطرق الزراعية والسريعة بسبب تكون الشبورة المائية.

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