مدرسة بالمنوفية تمنع البنات من ارتداء البنطلون.. ومديرية التعليم تُحيل المسؤول للتحقيق

في واقعة أثارت الجدل، نشرت مدرسة الغنامية الإعدادية الواقعة بمركز أشمون في محافظة المنوفية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تعليمات تشدد على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي

وتضمنت التعليمات تحذيرًا للطالبات من استبدال التنورة والزي التقليدي للبنات بالبناطيل، مما أثار استياء عدد من أولياء الأمور.

وفي رد على هذه الحادثة، أوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المنشور قد تم حذفه، مؤكداً أن هذه التعليمات لم تصدر عن المديرية، كما أعلن عن إحالة المسؤولين في المدرسة للتحقيق.

وأكد الفولي، أن جميع مدارس المحافظة ستلتزم بالزي المعتمد من وزارة التربية والتعليم دون أي تغيير.

وأضاف أنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن منع الطالبات من ارتداء البنطلون في مدارس المنوفية، مشيراً إلى أن كل مدرسة ستطبق الزي الرسمي وفقًا لما تم تحديده من قبل الوزارة لكل مرحلة تعليمية.

الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني في طابور الصباح

ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، شددت المديريات التعليمية على المدارس بضرورة التمسك بالقيم الوطنية، وذلك من خلال تحية العلم وأداء النشيد الوطني من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال طابور الصباح.

كما تم توجيه المدارس لتخصيص الحصة الأولى في بداية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية للحديث عن المشروعات القومية وتعزيز روح الولاء والانتماء.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وأكدت المديريات التعليمية على أهمية تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان بارز داخل المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، وهذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين المدرسية لضمان سير العملية التعليمية بنجاح.

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