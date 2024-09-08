تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنين.. «شوف هتدخل كلية إيه»

يعد تنسيق كليات جامعة الأزهر من أهم ما يشغل بال الطلاب واولياء الأمور في الوقت الحالي وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تنسيق جامعة الأزهر 2023 ادبي بنين.

تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر أدبي بنين 2023

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 حوالي 128,408 طالب وطالبة، حضر منهم 110,402 طالب، ونجح 55,751 طالبًا. ويُتوقع أن يشارك حوالي 29,201 طالبًا في امتحانات الدور الثاني.

تنسيق كليات الأزهر 2023/2024 – القسم العلمي

جاء تنسيق القبول بكليات القسم العلمي لجامعة الأزهر العام الماضي كالتالي:

كلية طب بنين وبنات القاهرة: 625 درجة بنسبة 96.15%.

كلية طب بنين وبنات دمياط: 620 درجة بنسبة 95.38%.

كلية طب بنين وبنات أسيوط: 616 درجة بنسبة 94.77%.

كلية صيدلة بنين وبنات القاهرة: 607 درجات بنسبة 93.38%.

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 615 درجة بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة: 591 درجة بنسبة 90.92%.

كلية هندسة بنين قنا: 584 درجة بنسبة 89.85%.



تنسيق كليات الأزهر 2023/2024 – القسم الأدبي

أما بالنسبة لتنسيق القسم الأدبي:

كلية اللغات والترجمة: 373 درجة بنسبة 59.21%.

كلية الإعلام: 506 درجات بنسبة 80.32%.

كلية الشريعة والقانون: 450 درجة بنسبة 71.43%.

كلية التجارة القاهرة: 416 درجة بنسبة 66.03%.

كلية التربية الرياضية القاهرة: 380 درجة بنسبة 60.32%.

كلية أصول الدين القاهرة: 371 درجة بنسبة 58.89%.

كلية اللغة العربية: 348 درجة بنسبة 55.24%.

تنسيق كليات الأزهر 2023/2024 – القسم العلمي بنين

فيما يلي بعض الكليات التي قُبل فيها طلاب القسم العلمي بنين:

كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 533 درجة بنسبة 82%.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 530 درجة بنسبة 81.54%.

معهد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 575 درجة بنسبة 88.46%.

معهد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 566 درجة بنسبة 87.08%.

كلية الإعلام: 499 درجة بنسبة 76.77%.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 471 درجة بنسبة 72.46%.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23%.

كلية التربية بالقاهرة: 379 درجة بنسبة 58.31%.

كلية اللغة العربية تخصص عام: 435 درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق كليات الأزهر 2023/2024 – القسم العلمي بنات

بالنسبة لتنسيق القسم العلمي بنات:

كلية التمريض بنات: 586 درجة بنسبة 90.15%.

كلية العلوم تخصص عام: 577 درجة بنسبة 88.77%.

معهد فني التمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر: 565 درجة بنسبة 86.92%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (شعبة الصحافة والإعلام): 553 درجة بنسبة 85.08%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية): 526 درجة بنسبة 80.92%.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2024

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية لعام 2024 بلغت 50.50%. بينما حقق القسم العلمي نسبة نجاح بلغت 60.87%، والقسم الأدبي 42.06

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