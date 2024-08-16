تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر.. تعرف على الخطوات

يبحث العديد من طلاب الأزهر الشريف عن تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر، وذلك للتسجيل بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد.

ويريد العديد من الطلاب التقديم للمدينة الجامعية جامعة الأزهر، ليتمكن طلاب الأزهر الشريف خاصة المغتربين من المحافظات المختلفة التسجيل بها، حيث يستعد الطلاب المغتربون بكليات جامعة الأزهر الشريف التسجيل والالتحاق بالمدن الجامعية.

تسجيل المدينة الجامعية جامعة الأزهر

وأعلن الأزهر الشريف عن بدء التقديم للمدينة الجامعية بجامعة الأزهر استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ أمس الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر لسنوات النقل.

ويستطيع طلاب الأزهر خاصة المغتربين من المحافظات المختلفة التقديم إلى المدن الجامعية بجامعة الأزهر من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

ويوضح لكم الموجز خطوات التقديم إلى المدينة الجامعية بجامعة الأزهر من خلال إتباع بعض الخطوات التالية:

-الدخول إلى رابط خدمات الأزهر الشريف من هنـــا

قم باختيار أيقونة المدينة الجامعية

قم باختيار التسجيل

ادخل الرقم القومي والاسم

اضغط على تسجيل

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

طباعة ملف التسكين وملئ الاستمارات المرفقة.

5 صور شخصية.

2 صورة من بطاقة الرقم القومي «الطالب / ولى الأمر / الضامن» والأصل للإطلاع.

إرفاق فيش وتشبيه «صحيفة الحالة الجنائية» حديثة الإصدار موجهة إلى المدينة الجامعية جامعة الأزهر.

5) إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي لطلاب السكن العادي والاقتصادي.



تقديم المدينة الجامعية

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر الشريف بعض الشروط لطلاب سنوات النقل للالتحاق بالمدينة الجامعية وهي كالتالي:

أن يكون الطالب/ الطالبة حاصلًا على تقدير جيد.

ألا يكون الطالب/ الطالبة من سكان المحافظة التي توجد بها المدينة الجامعية.

ألا يكون الطالب/ الطالبة وقع عليهما أي عقوبة تستوجب عدم التسكين

أن يتقدم الطالب/ الطالبة في الموعد المحدد للإسكان بالمدينة الجامعية.

جامعة الازهر

أن يكونوا الطالب/ الطالبة مستوفين للمستندات المطلوبة.







كليات جامعة الأزهر

وتتضمن جامعة الأزهر العديد من الكليات، التي يستطيع طلاب الأزهر الشريف الالتحاق بها وهي كالتالي:

-كلية الطب بدمياط

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط

-كلية الهندسة بقنا

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا

-كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

-كلية اللغة العربية بالمنوفية

-كلية الشريعة والقانون بدمنهور

-كلية اللغة العربية بإيتاي البارود

-كلية اللغة العربية بجرجا

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان

-كلية العلوم الاسلامية للوافدين غير الناطقين باللغة العربية

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بني سويف

-كلية الدراسات الإسلاميه والعربية بسوهاج

-كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

-كلية البنات الأزهرية بطيبة



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