وزير العمل يطرح أبرز التحديات العمالية باجتماع سوتشي الروسية غدا

يستعد محمد جبران، وزير العمل، خلال اليومين المُقبلين "الإثنين والثلاثاء"، للمشاركة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، والمُقرر عقده بسوتشي الروسية ،وذلك بدعوة رسمية من وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.

يستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس

حضور الفعاليات

ومن المقرر أن تنعقد "الفعاليات" بحضور: مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ، ورؤساء وفود من الدول الاعضاء لمجموعة البريكس منها:روسيا،والبرازيل،والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، والإمارات، وإثيوبيا، والسعودية،وإيران..وغيرها..

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل،اليوم الأحد ،من المُقرر أن يتحدث الوزير جبران،في مداخلات ،بشأن مجموعة من المحاور منها "التدريب المهني وربطه بإحتياجات سوق العمل" ،و"برامج الحماية الإجتماعية للعاملين" ،و"تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها"،وغيرها من قضايا العمل.

اجتماعات مجموعة الخبراء

وأكدت الدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،أن "الوزارة" شاركت على مدار اليومين الماضيين ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس،في إجتماعات مجموعة الخبراء ،التي تسبق الإجتماع الوزاري.

يذكر أن مصر انضمت رسميًا مطلع العام الجاري، إلى "تجمع بريكس"،الذي يضم 11 دولة كبرى،منها:روسيا،والصين ،والهند ، والبرازيل،وجنوب إفريقيا، والإمارات،وإثيوبيا،والسعودية، وإيران،والذي يُعتبر أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لِدِوله، التي تستحوذ على 25% من صادرات العالم.

يذكر أنه تستضيف مدينة سوتشي الروسية الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل لدول مجموعة البريكس، والذي من المقرر انعقاده غدً الاثنين، ويشهد الاجتماع مشاركة وزراء من الدول الأعضاء في المجموعة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل، التشغيل، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

تعزيز الجهود المشتركة بين دول البريكس

يهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود المشتركة بين دول البريكس لتحسين أوضاع سوق العمل، تطوير المهارات، وخلق فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول السياسات والبرامج التي تدعم التشغيل وتعزز التنمية المستدامة.

كما سيتناول الاجتماع تحديات البطالة في ظل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا

تفاصيل لقاء وزير العمل مع وفد نقابة العاملين بالبترول الأردنية

منشور رسمي.. وزارة العمل تحدد موقف إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص