أبرز تصريحات وزير العمل عن اختبارات التقديم لشغل وظائف البوسنة والهرسك

وظائف البوسنة والهرسك.. بدأت الإدارة العامة للتشغيل بـ وزارة العمل، بالتعاون مع مندوبين من دولة البوسنة والهرسك، في إجراء الاختبارات النظرية للشباب المتقدمين للفرص الوظيفية التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع الجانب البوسني، كما انها تشمل وظائف في البوسنة والهرسك مهنًا متنوعة مثل: مهندس مدني، عمال بناء، نجارين، مبيضين محارة، نقاشين، حدادين مسلح، مبلطين، ومثبتي واجهات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول الوظائف.

وظائف في البوسنة والهرسك

وأكد وزير العمل، محمد جبران، في بيان صدر اليوم السبت، على أهمية هذه الاختبارات التي تُجرى تحت إشراف الوزارة لضمان إرسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج، والتأكد من كفاءتهم في المهن المطلوبة للتقديم في وظائف البوسنة والهرسك ، مما يساهم ايضا في استدامة واستقرار الوظائف التي يشغلونها بالخارج.

شهدت الاختبارات مشاركة وفد من الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، بالإضافة إلى ممثلين من شركة "Meister" البوسنية، وعدد من المترجمين. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الاختبارات العملية غدًا الأحد في أحد مراكز التدريب المهني بالقاهرة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل أسبوعين عن فتح باب التقديم لفرص العمل المتاحة في دولة البوسنة والهرسك، والتي توفر رواتب مجزية بالإضافة إلى سكن للعمال، وجبات خلال فترة العمل، مواصلات خاصة بالشركة، تأمين طبي واجتماعي، وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث. مدة العقد عام واحد، قابل للتجديد، وتتمتع بيئة العمل بالكفاءة المهنية مع موظفين ذوي خبرات عالية.



مميزات فرص العمل في وظائف البوسنة والهرسك

- مبيت مكيف للعمال.

- وجبات أثناء فترة العمل.

- مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

- تأمين طبى وإجتماعي.

- تأمين صحى إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء.

- مدة العقد سنة وتجدد.

- بيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

- إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد استلام العمل على دفعات.

- كما انه من المميزات ايضا تقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء.





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