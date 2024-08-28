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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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وزارة العمل تعلن عن وظائف في القطاع الخاص تعرف عليها

وزارة العمل
وزارة العمل

يبحث العديد من المواطنين عن وظائف وزارة العمل في القطاع الخاص، وذلك لمعرفة أماكن الوظائف المتاحة  للالتحاق بها، ويرغب العديد من المواطنين في التقديم للالتحاق بوظائف وزارة العمل.

وتعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة  نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص.

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وظائف وزارة العمل 

 

وأعلنت وزارة العمل عن توفير 76 فرصة عمل، للشباب من أبناء محافظة السويس، للعمل بشركات للقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بتخصصات مختلفة، يوضحها لكم الموجز كالتالي:

- مهندس جودة.
- محاسب.
- أخصائي مشتريات.
- عمال إنتاج.
- أفراد أمن.
- سائقين.

وظائف وزارة العمل للمواطنين 

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير عدد 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك يأتي في ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير إحتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة

وجاءت فرص العمل في المهن الآتيه:

-معلمين بمدارس سمارت الدولية
-مهندس ميكانيكا
-فني تحاليل "علوم قسم كيمياء" 
-مندوب مبيعات
-وكيل تأميني ـ مدير وحدة
-وسيط تأميني
-مسئول تمويل
-خصائي تمويل
-مشرفين أمن
-أفراد أمن
-فنيين إنتاج 
-عمال إنتاج
-سائق درجة أولى وثانية
-سائق كلارك.

وظائف وزارة العمل للمواطنين 

وأوضحت وزارة العمل، أن تلك الفرص التى جرى توفيرها تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص العمل، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز  العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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