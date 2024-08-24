تقديم وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية عبر بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية ، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث تتاح الفرصة أمام المهندسين والفنيين والسائقين للتقديم في عدة محافظات.

يأتي اعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التوظيف وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

بوابة الوظائف الحكومية.. إليك الوظائف الشاغرة

مهندس ثالث: تحتاج الهيئة لتعيين 168 مهندسًا في تخصصات متنوعة تشمل ميكانيكا قوى، ميكانيكا، مدني، مساحة، كهرباء، وعمارة. الوظائف متاحة في محافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، دمياط، الدقهلية، الغربية، وغيرها.

فني هندسي رابع: تم الإعلان عن 20 وظيفة فني هندسي رابع، ويشترط للتقديم الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط في تخصصات مدنية أو عمارة. الوظائف موزعة على نفس المحافظات.

سائق خامس: كما تم فتح باب التقديم لـ25 وظيفة سائق خامس في محافظات تشمل القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر.



شروط تقديم في وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

-يشترط على المتقدم أن يكون ذو الجنسية المصرية وحسن السير والسلوك.

عدم سبق الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

-ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

-أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس حاصلًا على مؤهل هندسي عالٍ بتقدير "جيد" على الأقل، ومسجلًا في نقابة المهندسين.

-يشترط لوظيفة سائق خامس أن يكون المتقدم ذكرًا وحاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية.

-كما يشترط اجتياز الامتحانات والتدريبات المطلوبة والكشف الطبي وتحليل المخدرات.



موعد تقديم وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

يتم التقديم للوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا .

يستمر التقديم في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر المقبل. يتعين على المتقدمين سداد رسوم تقديم قدرها 26 جنيهًا، وإرفاق إيصال السداد ضمن أوراق التقديم.

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