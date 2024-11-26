الجو متكتك.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس غدًا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وذلك بداية من غداً الأربعاء 27 يونيو 2024، وحتى يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

وهذا ما سيقدمه لكم موقعنا الإخباري الموجز في هذا التقرير.



توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام القادمة طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

درجات الحرارة

وأوضحت أيضاً هيئة الأرصاد، في بيان لها عن طقس الأيام القادمة، أن الشبورة المائية ستسود صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك ستنتشر على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الفترة القادمة

وتوقعت الأرصاد، أن حالة الطقس بعد الغد في يوم الخميس 28 نوفمبر، سوف تسيطر الشبورة المائية عليها صباحًا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية أيضاً.

وتابعت بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة، مع نشاط في الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفاوتة.

أما بالنسبة إلي حالة الطقس يومي الأحد والإثنين القادمين، فتوجد إحتمالية نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح مثمرة للمواطنين

حيث قدمت الهيئة عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء تواجد الشبورة المائية، منها: «إضاءة كافة أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة وذلك لمنع تكثف الماء بداخلها، ضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، واستعمل مساحات المطر، من أجل تخفيف حدة الشبورة»، وقد حذرت الأرصاد أيضاً سابقاً، بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، محذرة من لمسها أو الإقتراب منها، وذلك لعدم التعرض للصعق، أثناء وجود عطل.

حالة الطقس اليوم

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