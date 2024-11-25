حالة الطقس اليوم الأثنين 25 نوفمبر 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 فى مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات الطقس اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في المحافظات، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-11-2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الإثنين، سيكون بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 تسجل القيم الآتية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة - درجة الحرارة العظمى: 19 - درجة الحرارة الصغرى: 14.

السواحل الشمالية الغربية والاسكندرية - درجة الحرارة العظمى: 18 - درجة الحرارة الصغرى: 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء - درجة الحرارة العظمى: 19 - درجة الحرارة الصغرى: 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر - درجة الحرارة العظمى: 22 - درجة الحرارة الصغرى: 18.

الطقس في شمال الصعيد - درجة الحرارة العظمى: 21 - درجة الحرارة الصغرى:11.

الطقس في شمال الصعيد - درجة الحرارة العظمى: 21 - درجة الحرارة الصغرى:11. الطقس في جنوب الصعيد - درجة الحرارة العظمى: 22 - درجة الحرارة الصغرى: 14.

الظواهر الجوية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

كما أوضحت الأرصاد الظواهر الجوية اليوم الإثنين، 25\11\2024 والتي تأتي وفقًا للآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة - أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة - سرعة الرياح: نشطة احياناً (30 كم/س).

السواحل الشمالية الغربية والاسكندرية - أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة - سرعة الرياح: نشطة (50 كم/س).

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء - أمطار متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة - سرعة الرياح: نشطة (44كم/س).

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر- سرعة الرياح: نشطة (36 كم/س).

محافظات شمال الصعيد - أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة - سرعة الرياح: نشطة (34 كم/س).

الطقس على محافظات جنوب الصعيد - سرعة الرياح: نشطة (34 كم/س).

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