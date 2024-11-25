لأصحاب الجيوب الأنفية.. نصائح هامة يجب إتباعها في هذه الأجواء المتقلبة

نزلات البرد وحساسية الجيوب الأنفية.. ناشدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين مرضى الجيوب الأنفية والحساسية لإرتداء الكمامات حين الخروج من المنزل، مشيرةً إلى تغيرات جوية كبيرة ونشاط للرياح، وذلك بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة مع فرص في سقوط الأمطار، ولذلك سيرصد لكم الموجز في النقاط التالية نصائح مهمة لمواجهة نزلات البرد.

نصائح مهمة لمواجهة نزلات البرد والإنفلونزا

وأثناء التلقبات الجوية وتحذيرات الأرصاد، توجد بعض المشروبات التي تقلل من معاناة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية.

وبحسب موقع «Healthline»، يمكن لبعض المشروبات أن تتيح لـ مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الراحة والإسترخاء ليلًا في ظل هذا الطقس المتقلب.

ومن بين تلك المشروبات المهمة شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع، فتناوله عند النوم يخفض من حدة التهاب الجيوب الأنفية ويوفر الراحة لمرضى الحساسية.

أيضًا، تتيح هذه الأنواع من الشاي ترطيبًا إضافيًا، حيث يتمتع النعناع بصفات مضادة للإلتهابات، ويعمل البابونج أيضاً على تقوية المناعة وتحصين الجسم ضد الإلتهابات والعدوى.

وعلاوةً على ذلك، يعد البقاء رطبًا أمر في غاية الأهمية لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، وذلك بهدف تخفيف المخاط وتصريف الأنف، لذلك يلزم الحفاظ على رطوبة الجسم والجيوب الأنفية عن طريق شرب العديد من الماء طوال اليوم.

مشروبات نزلات البرد

الفواكه وأوراق الجوافة ونزلات البرد

كما بإمكان تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت أيضاً، أن يحصن مرضى الجيوب الأنفية والحساسية في ذلك الطقس غير المعتدل، حيث تحتوي هذه الفاكهة على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يدعم من جهاز المناعة ويقلل الإلتهاب.

وأيضاً تحتوي أوراق الجوافة على نسب مرتفعة من فيتامين سى والحديد، لذا يعين مشروب أوراق الجوافة على التخلص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية والبلغم، كما يقلل من أعراض نزلات البرد.

مشروب الزنجبيل والكركم

ويحتوي الكركم أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات، لذا يعد من المشروبات المثالية التي تساعد على التقليل من أعراض الجيوب الأنفية والتخلص من إنسداد الأنف.

ويعد شاي الزنجبيل من المشروبات المفيدة في علاج أعراض مرض الجيوب الأنفية، وذلك لإمتلاكه صفات مضادة للإلتهابات والأكسدة، إذ بإمكانه تقليل التورم والتهيج في الممرات الأنفية.

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