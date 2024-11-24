تجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بهذه النصائح الهامة

الإنفلونزا ونزلات البرد.. تشهد البلاد في تلك الفترة تساقط أمطار وخاصة في صباح اليوم الأحد، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، مشيرةً إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على معظم الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة أيضاً.

ولذا سيعرض الموجز خلال النقاط التالية نصائح لتجنب الإصابة الإنفلونزا ونزلات البرد

الإنفلونزا ونزلات البرد

وفيما يصاحب سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تلك هو إصابة البعض بالإنفلونزا ونزلات البرد، خاصةً من يعانون من ضعف في المناعة، لذلك، يوضح الموجز في النقاط التالية بعض النصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا بعد سقوط الأمطار.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

ويجب تناول فيتامين سي لكي تتجنب الإصابة بـ الإنفلونزا ونزلات البرد

كما ينصح الأطباء بتناول فيتامين سي وذلك للتقليل من شدة أعراض البرد، فحين وجود كمية كافية من فيتامين سي في جسمك، فإن الأجسام المضادة لديك ستقوم بطرد فيروس البرد بشكل أسرع.

الإستحمام بعد التعرض للمطر

وعلى الرغم من أن العديد لا يفضل القيام بهذه الخطوة، إلا أن الإستحمام مباشرةً بعد الإبتلال من المطر هو أمر منطقي، ولأنك قد تتعرض إلى الأمراض ومنها الإصابة بالبرد والإنفلونزا، حين يتعرض جسمك لتغير كبير في درجة الحرارة، ويعمل الإستحمام أيضاً على تثبيت درجة الحرارة الباردة التي تجلبها قطرات المطر، ثم يقوم بفرض تحولًا تدريجيًا إلى درجة الحرارة الطبيعية بمجرد تجفيف نفسك.

حاول أن تترك نفسك تتعرق

وقبل أن تتطور أعراض الإنفلونزا والبرد، ستشعر بضعف شديد في جسمك وذهنك سيكون مشوش، لذا، يمكنك منع تلك الأعراض من التطور إلى حمى كاملة وذلك من خلال التعرق.

وتعد أفضل طريقة للتعرق هي ممارسة الرياضة، كما يمكنك أيضاً الركض حول منطقة منزلك عندما تشرع في الإحساس بالبرد وممارسة بعض التمارين الرياضية في الداخل.

تناول الطعام والمشروبات الساخنة

فقط تناول طبق من الحساء الساخن أو شرب مشروب دافئ مفيد كثيراً للصحة، وخاصةً حين تساقط الأمطار، فحرارته تعطي جسمك بعض الدفء، مما يعينك على تحمل المطر ونسمات الرياح الموسمية الباردة لفترة أطول.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يغرقون في مياه الأمطار، يوفر الحساء راحة فورية لأن طبيعته الدافئة تبعد البلغم من تجاويف الأنف ومنطقة الحلق بشكل عام، وأيضًا، ينظف جسمك لأنه يحمل البكتيريا والفضلات إلى الجهاز الإخراجي للجسم.

الإنفلونزا

اقرأ أيضاً:

نصائح هامة لتجنب البرد والإنفلونزا في الشتاء

نصائح سحرية لحماية طفلك من نزلات البرد الموسمية