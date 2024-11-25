حالة الطقس.. تقلبات جوية شديدة ومنخفض جوي تتعرض له البلاد

حالة الطقس غداً الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها محذرة من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غداً وتوقعات الطقس في الساعات القادمة، مشيرة إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهذا ما سيرصده لكم الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة

حالة الطقس غداً الثلاثاء

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم أنه يسود طقس بارد ليلاً، وفي الصباح الباكر أيضاً، ومائل للبرودة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ورصدت خرائط الطقس نشاطاً للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يرفع من الإحساس بـ برودة الطقس، ولافتة إلى استمرار تأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط ومناطق السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تتيح فرص سقوط أمطار بسيطة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات مختلفة.

كما تتواجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متنوعة.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضاً من تغيرات جوية قادمة وذلك لتأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، وشددت منوهة عن تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والتي على قرب من المسطحات المائية.

نصائح للمواطنين

وطالبت الأرصاد الجوية أيضاً المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب الجواكيت حين الخروج، ووجوب الإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وأيضاً ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة غداً الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية 19 درجة الحرارة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

ووصلت درجة الحرارة في جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً

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