تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في المحافظات، مشيرة إلى انخفاض فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن تظل هناك فرص بسيطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة، لذا يرصد لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون طقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر أيضاً، ومائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية والإسكندرية اليوم 19 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلي21 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 23 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

تواجد شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضاً من المسطحات المائية.

بالإضافة إلي أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة:

على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات مختلفة.

ونشاط الرياح أحياناً على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار إعتبار من الخميس القادم، مع نشاط للرياح يرفع من الشعور ببرودة الطقس.

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

- الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وحمل «الجاكيت» عند الخروج من المنزل.

- والإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة وخاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

- وبالإضافة إلي البعد التام عن الأنشطة البحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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