حالة الطقس غدًا 28 نوفمبر 2024.. اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

اعلنت هيئة الارصاد الجوية ان طقس غدًا الخميس 28 نوفمبر 2024 سيكون شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الاولى من الصباح ومائل قليلا الى البرودة في ساعات النهار والوجه البحري والقاهرة الكبرى والحدود الشمالية لمصر وشمال الوجه القبلي بينما ستصل الحرارة الى نسب معتدلة في حنوب الوجه القبلي وحنوب سيناء

لا يفوتك طقس مائل للبرودة.. هيئة الأرصاد تكشف توقعات درجات الحرارة خلال الفترة القادمة

درجة الحرارة غدا ..الارصاد تكشف

كشفت الارصاد عن درجات الحرارة المتوقعة للغد على مستوى المحافظات في مصر كلها

والتي اتت كالاتي

القاهرة 21\13

العاصمة الادارية 21\11

6 اكتوبر 22\11

بنها 21\12

دمنهور 20\13

كفر الشيخ 20\14

المنصورة 20\13

الزقايق 22\12

شبين الكوم 21\12

طنطا21 \13

دمياط 20\14

بورسعيد 21 \14

الاسماعيلية 23 \11

السويس 22\12

العريش 21\11

رفح 20\10

شرم الشيخ 24\15

الاسكندرية 22\15

العلمين 21\14

مطروح 21 \13

السلوم 20\12

الغردقة 23\14

مرسى علم 24 \15

السلوم 26\17

حلايب 24\18

الفيوم 21\10

بني سويف 22 \10

المنيا 22\7

اسيوط 21\8

سوهاج 22\9

قنا 23\11

الاقصر 23\10

اسوان 23\10

الوادي الجديد22\9

درجة نشاط البحر ونسبة ارتفاع الموج

سيتسم نشاط البحر المتوسط للغد بالتفاوت بين نشاط خفيف ومعتدل القوة وقد يصل معدل ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف اما عن البحر الاحمر فسيكون معدل نشاطه معتدل وستصل نسبة ارتفاع الموج بين المتر ونصف الى متران

الاتجاه المتوقع للرياح

توقعت هيئة الارصاد الجوية بخصوص اتجاه من البحر المتوسط والاحمر للغد الخميس 28 نوفمبر 2024 اتجاه شماليا غربيا

حالة الطقس لليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024

كان طقس اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 يحظى بتحسن ملحوظ فقد توقعت هيئة الارصاد الجوية لليوم طقس مشمس بوجود سحب وسماء صافية خلال الليل وقد توقعوا ايضا نشاط رياح 33 كم\ساعة ودرجة حرارة عظمى تتراوح بين 18 و 19 درجة مئوية وانخفاضها الى 10 درجات مئوية اثناء الليل وتوقعات طفيفة بهطول امطار بنسبة تصل الى 2% فقط على اجزاء متفرقة في محافظة القاهرة

درجات الحرارة لليوم

القاهرة والوجه البحري: 20 \ 14

الحدود الشمالية: 19 \15

شمال الوجه القبلي : 21 \12

جنوب الوجه القبلي: 23 \ 14

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