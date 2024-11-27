النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات والتظلم الإلكتروني

الاستعلام عن مخالفات المرور .. قدمت الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن المخالفات عبر موقعها الرسمي، لتوفير الوقت والجهد على قائدي المركبات, إذ بات بإمكان السائقين الآن الاستعلام عن مخالفاتهم بشكل إلكتروني بدلاً من التوجه إلى أقسام المرور.

خطوات استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

يستعرض “الموجز” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 باستخدام رقم السيارة, كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط المتاح “اضغط هنا”. الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة الضغط على خيار "استمرار" الموجود في قائمة الاستعلامات. اختيار "مخالفات رخص المركبات" ثم إدخال رقم رخصة القيادة ورقم السيارة. الضغط على أيقونة "إجمالي المخالفات" لعرض المخالفات المتعلقة بالسيارة. وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات.

بعد اتباع هذه الخطوات، سيتمكن المستعلم من الاطلاع على جميع المخالفات الخاصة برقم سيارته.

الاستعلام عن المخالفات

التظلم على مخالفات المرور

أتيح للمواطنين تقديم التظلمات على المخالفات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة, يمكن التظلم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة “اضغط هنا”. اختيار قسم "التظلمات" ثم تحديد نوع التظلم المتعلق برخصة القيادة. إدخال الرقم القومي وتفاصيل المخالفة. تحديد نوع المخالفة التي يرغب المتظلم في الطعن عليها. قبول الشروط والأحكام، ثم تقديم البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال إيصال التظلم عبر الهاتف، مع الرقم الخاص به لمتابعة التظلم.

حالات سحب رخصة القيادة

حدد قانون المرور بعض الحالات التي تجيز سحب رخصة القيادة، والتي تشمل:

النيابة العامة للمرور

عدم وجود لوحات مرور أو لوحات غير مصروفة. قيادة السيارة دون إجراء الفحص الفني أو الإبلاغ عن التغييرات. عدم الإبلاغ عن نقل ملكية المركبة خلال 30 يومًا. تكرار المخالفات في سيارات الأجرة، خاصة في حال العمل خارج المحافظة المرخصة.

كما يتضمن القانون حالات أخرى تستدعي سحب الرخصة مثل عدم دفع الضرائب لفترات طويلة أو استخدام المركبة لأغراض غير مصرح بها.

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