طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .. الرابط والخطوات

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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .. يقدم لكم موقع “الموجز” دليلًا شاملًا لأصحاب المركبات حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024، بالإضافة إلى كيفية تقديم التظلم عليها مجانًا عبر الإنترنت، وذلك لتفادي الغرامات الإضافية والاستفادة من الخدمات المرورية الرقمية بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024



يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة عبر موقع النيابة العامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع : انتقل إلى صفحة الاستعلام عن المخالفات المرورية على موقع النيابة العامة.

2. اختيار الخدمة: اضغط على "خدمات المرور".

3. الاستعلام: اختر "الاستعلامات" ثم اضغط على "استمرار".

4. إدخال البيانات : أدخل رقم اللوحة المرورية (حروف وأرقام) والرقم القومي ورقم الهاتف.

5. عرض المخالفات : اضغط على "تفاصيل المخالفات" للاطلاع على قيمة المخالفات المسجلة.

التظلم على مخالفات المرور مجانًا

لمن يتساءل عن تكلفة التظلم، فهو مجاني في حالة ثبوت الخطأ في المخالفة أو عدم تبعيتها للمركبة المستعلم عنها.

إليك خطوات تقديم التظلم:

1. الدخول على الموقع : اذهب إلى موقع النيابة العامة.

2. اختيار الخدمة : اختر "خدمات المرور" ثم "التظلمات".

3. تظلم على المخالفات : حدد المخالفة المعنية واضغط على "تظلم".

4. إدخال البيانات: املأ البيانات المطلوبة، وافق على الشروط والأحكام، ثم أرسل الطلب.

خطوات سداد المخالفات عبر الإنترنت

يمكنك أيضًا سداد مخالفات المرور بسهولة باستخدام الإنترنت، وذلك عبر خطوات بسيطة:

1. الدخول إلى الموقع: توجه إلى موقع النيابة العامة.

2. اختيار الخدمة : اختر "خدمات المرور" ثم اضغط على "الدفع أون لاين".

3. إدخال البيانات : أدخل رقم الرخصة وقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان لسداد قيمة المخالفات.



خدمات موقع النيابة العامة

يُقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

ومن أبرز الخدمات التي يُقدمها موقع النياية العامة خدمة الدفع عند الاستلام وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، وخدمة متابعة حالة الطلبات، وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة.



يتيح لك هذا الدليل التفاعل السريع مع مخالفات المرور وتظلماتها بكل سهولة وشفافية، مما يساعدك على توفير الوقت والجهد وتجنب أي غرامات إضافية.



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