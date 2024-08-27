أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية .. يسعى العديد من سائقي المركبات إلى معرفة أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية، لتفادي الغرامات والتبعات القانونية مثل سحب رخص القيادة.

تقدم الحكومة المصرية عدة وسائل عبر الإنترنت لتمكين السائقين من الاستعلام ودفع المخالفات دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور.

أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية "أون لاين" من منزلك

ويستعرض موقع «الموجز »، لمتابعيها خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم على مدار

استعلام عن المخالفات المرورية



الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية:

1. زيارة بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط المحدد.

2. اختيار خدمة "مركباتي" ثم "الاستعلام عن رخصة مركبة".

3. إدخال بيانات رخصة السيارة والضغط على "استعلم".

4. ستظهر قيمة المخالفات المسجلة.

دفع قيمة المخالفات عبر بوابة مصر الرقمية:

1. الدخول على رابط دفع المخالفات.

2. التحقق من صحة البيانات الخاصة بالسائق ورقم الرخصة ولوحة السيارة.

3. اختيار طريقة الدفع الإلكترونية وإتمام عملية التسديد.

الاستعلام عن المخالفات عبر موقع النيابة العامة :

1. زيارة موقع النيابة العامة واختيار خدمة "خدمات نيابات المرور".

2. الضغط على "مخالفات المرور" وتحديد نوع المخالفة.

3. إدخال بيانات الرخصة ورقمها، واختيار المحافظة ونوع الترخيص.

4. الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض البيانات.

دفع قيمة المخالفات عبر موقع النيابة العامة:

1. تحديد نوع رخص المركبات وإدخال بيانات لوحة السيارة.

2. إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

3. طباعة إيصال الدفع بعد تأكيد العملية.

أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية

قيمة غرامات المخالفات وفقاً لقانون المرور الجديد:

- انتهاء رخصة القيادة: من 1000 إلى 2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: من 1000 إلى 3000 جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: من 1000 إلى 2000 جنيه.

غرامات مخالفات السرعات:

- السير ببطء عند تقاطع كوبري أو مدخل النفق: من 100 إلى 1000 جنيه.

- تجاوز السرعة المقررة: من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامات تغيير أو تخريب اللوحات المعدنية:

- تغيير لون لوحة المركبة: من 300 إلى 1500 جنيه.

- تخريب لوحة المركبة: تصل إلى 1500 جنيه مع إيقاف السيارة 6 أشهر.

- عدم تركيب لوحة المركبة: من 100 إلى 300 جنيه.

- استعمال لوحة غير خاصة بالسيارة: من 300 إلى 1500 جنيه.

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