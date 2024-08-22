وأنت في بيتك .. كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات المرورية

لينك الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات.. يبحث كثير من المصريين عن كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات، حيث تصدر البحث عنها محرك البحث جوجل ، حيث يسعي عدد كبير من أصحاب السيارات إلى معرفة المخالفات المرورية من المنزل بطريقة سهلة وبسيطة توفّر الوقت والجهد.

وفيما يتعلق بـ كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات، فإن الأمر أصبح سهلًا للغاية بعيدًا عن الزحام والطوابير الطويلة، من خلال إتباع خطوات سهلة وبسيطة من مكانك، حيث أتاح موقع النيابة العامة، خاصية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات المرورية من خلال كتابة رقم اللوحة أو رقم الرخصة.

كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات

ويوفر “الموجز” لمتابعيه كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات من خلال عرض الخطوات التي يجب إتباعها بكل دقة.

كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات

للاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات يجب الدخول عبر موقع النيابة العامة من هنا

اختر خدمات المرور.

حدد أيقونة الاستعلامات.

اضغط على أيقونة استمرار.

اضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

كيفية سداد مخالفات المرور

يمكن سداد مخالفة المرور «أون لاين»، من خلال الخطوات التالية:

من موقع النيابة العامة اختر خدمات المرور.

اضغط على الدفع.

اختر بين الدفع أون لاين.

حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها "المركبة- القيادة".

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على إجمالي المخالفات.

بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة أدخل بيانات الكارت لسداد قيمة المخالفة.

كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات

الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات مجانًا

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات برقم السيارة حروف وأرقام مجانًا.

وفي 13 يناير 2024، وجه المستشار محمد شوقى النائب العام، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

خدمات موقع النيابة العامة

يُقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

ومن أبرز الخدمات التي يُقدمها موقع النياية العامة خدمة الدفع عند الاستلام وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، وخدمة متابعة حالة الطلبات، وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

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