طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها أون لاين 2024

زادت مؤشرات البحث عن طريقة الاستعلام عن مخلفات المرور, بعدما أصبح بإمكان المواطنين ومالكي السيارات الآن الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة بفضل الخدمة الجديدة التي قدمتها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي.

طريقة الاستعلام عن مخلفات نيابة المرور

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على المواطنين متابعة مخالفاتهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة, وتوضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية طريقة الإستعلام عن مخلفات المرور أونلاين.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

طريقة الاستعلام عن مخلفات المرور..اتبع الخطوات التالية للاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة:

توجه إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط المخصص “هنا”. اختر خيار الاستعلام عن مخالفات المركبات. قم بإدخال رقم اللوحة ورقمك القومي. اضغط على زر "استعلام" لعرض المخالفات المسجلة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. اختر "الاستعلام عن المخالفات المرورية". أدخل رقم لوحة السيارة ورقم القومي لمالك السيارة. اضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المخالفات المسجلة.

مخالفات المرور

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

طريقة الاستعلام عن مخلفات المرور.. لتسهيل عملية دفع المخالفات، يمكن إتمام الدفع إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع النيابة العامة الرسمي. اختر خدمات المرور واضغط على أيقونة "الدفع". اختر الدفع أونلاين سواء لرخصة المركبة أو رخصة القيادة. أدخل المعلومات المطلوبة واضغط على "إجمالي المخالفات". أدخل بيانات بطاقة الائتمان لإتمام عملية الدفع.

مخلفات المرور

غرامات مخالفات رخص المركبات 2024

تتضمن حالات غرامة مخالفات رخص المركبات في عام 2024، التي تتراوح بين 50 و200 جنيه، ما يلي:

معاقبة السائق الذي يستعمل الأنوار العالية المبهرة للعيون.

فرض غرامة على وقوف المركبة ليلاً في الأماكن التي تفتقر للإضاءة.

معاقبة السائق الذي يقود مركبته ليلاً دون استخدام الأنوار الأمامية المقررة أو الأنوار الحمراء.

فرض غرامة على السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

معاقبة السائق الذي لا يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المخصص للسير في الاتجاهين.

فرض غرامة على السائقين الذين يتجاهلون إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور.

معاقبة مركبات النقل التي لا تلتزم بشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

فرض غرامة على استخدام أجهزة التنبيه بشكل غير مطابق للقواعد المقررة.

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