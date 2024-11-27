الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. الرابط وكافة التفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، التي تُسهل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمواصلات، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام رقم البطاقة القومي.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستعرض “الموجز” خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة التي اتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي, وجاءت كالتالي:

دخول الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي “اضغط هنا”.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

الضغط على زر "الاستعلام" لمراجعة حالة الطلب.

متابعة حالة الطلب بشكل مستمر عبر الرابط المخصص.

بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع المتقدمون الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة باستخدام الرقم القومي “اضغط هنا”، وتظهر نتائج الفحص الطبي.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي؟

تستغرق نتائج الكشف الطبي عادة من شهر إلى شهرين بعد تقديم أوراق الكشف الطبي إلى اللجنة المختصة.

كارت الخدمات المتكاملة

مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة

تستمر صلاحية كارت الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها بعد انتهاء هذه الفترة من خلال الإجراءات اللازمة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وجود إعاقة تستدعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يوضح نوع الإعاقة. تقديم طلب مسبق عبر بوابة الوزارة لتحديد موعد الكشف الطبي وتقييم درجة الإعاقة.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة الصحة أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل:

ذوي الإعاقات الحركية (مثل الشلل، البتر، قصر القامة)

ذوي الإعاقات الحسية (مثل العمى، ضعف البصر، الصمم)

ذوي الإعاقات الذهنية (مثل متلازمة داون، التوحد)

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل الهيموفيليا وأمراض الدم)

ذوي الإعاقات الأخرى (مثل اضطراب فرط الحركة أو صغر أو كبر حجم الرأس)

خدمات ومزايا كارت الخدمات المتكاملة

تخفيضات على وسائل النقل العامة كالقطارات ومترو الأنفاق. إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على بعض الخدمات الحكومية. أولوية في الحصول على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. إمكانية الحصول على سيارة معفاة من الضرائب والجمارك. تسهيلات خاصة في المعاملات الحكومية والمجالات الخدمية. دعم شامل في البرامج الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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