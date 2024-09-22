ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟.. كلمات بحثية تصدرت شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يرغب العديد من المواطنين التعرف على خطوات الحصول عليه ولهذا زاد التساؤل بالعامية حول ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟.

وبناءً على ذلك، الموجز يتناول عبر التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإجابة عن سؤال ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟، خاصة وأن هناك العديد من البنوك العاملة في مصر تحدث خدماتها البنكية لاستقطاب فئات مختلفة من العملاء، لذا تحرص على منح لذوي الإعاقة مزايا عديدة لإشراكهم في المجتمع، باعتبارهم عناصر فاعلة تحتاج للدعم.

ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟

وفي ضوء قرارات وزارة التضامن الاجتماعي السابقة والتي أقرت من خلالها عددا من الامتيازات لهم في المجتمع، حيث تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة منذ سنوات لتوفير سبل الدعم الحياتي للمعاقين، ومن هنا أتاحت بعض البنوك على تسهيل الحصول على قروض المعاقين، ويأتي على رأس قائمة البنوك بنك ناصر وبنك أبوظبي التجاري ولهذازاد التساؤل عبر الإنترنت عن ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟.

وبدوره يوفر بنك ناصر الاجتماعي خدمات مميزة لذوي الهمم في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق المساواة والحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، كما يأتي تقديم مساعدات لأسر المعاقين، ضمن برنامج مستورة، ويوفر للعملاء منهم قروضًا بـ كارت الخدمات المتكاملة بقيمة تتراوح بين 4000 جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، وضع البنك شروط لامكانية الحصول على قرض المعاقين، ولهذا ننقل لكم شروط الحصول على قرض بكارت الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟

شروط الحصول على قرض بكارت الخدمات المتكاملة

أن تكون الاسرة في حالة حاجة وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الاساسة. أن تكون الأسرة غير قادرة على سداد المصروفات المعيشية والصحية. إحضار حالة البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة. أن يثبت في الأسرة التي أحد أفرادها معاق سواء حركيا أو ذهنيا أو بصرية أو سمعية. ضرورة إحضار أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي لاثبات الحالة المرضية أو العجز. ارفاق تقرير اللجنة الثلاثية الموجود بالتأمين الصحي أوتقرير المجالس الطبية المتخصصة. في حالة واذا كان المريض اعزب يقوم بارفاق شهادة وفاة الأبوين.

كما نرصد طريقة الحصول على قرض بكارت الخدمات المتكاملة، وهي الإجابة عن سؤال ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟ والتي تشمل الآتي:

ازاي اخد قرض بكارت الخدمات المتكاملة؟

طريقة الحصول على قرض بكارت الخدمات المتكاملة

لمن يريد قرض بكارت الخدمات المتكاملة يتوجه العميل إلى أقرب فرع للبنك. يقدم نموذج للحصول على مساعدة من البنك التابع لمحل اقامته، يرفق به صورة بطاقة الرقم القومي. أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. يقدم العميل أصل ورقة البحث الاجتماعي التي تم اعدادها من البنك، وأن يتم ختم الورقة من التضامن الاجتماعي. احضار اصل تقرير طبي معتمد من مستشفي حكومي موضح به حالة الفرد المرضية. احضار بيان مفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

ويجب قبل التقدم للحصول على القرض، التأكد من أنك تستطيع سداد الأقساط الشهرية دون صعوبة، وفي حالة وجود أي مشاكل في السداد أو تغييرات في الظروف الشخصية، يجب التواصل مع البنك لإيجاد حلول.

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