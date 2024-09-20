خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة.. من الموضوعات الخدمية التي تتصدر محرك جوجل بشكل دوري، إذ يرغب العديد من المواطنين خاصة ذوي الهمم التعرف على تفاصيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة وأيضًا خطوات التظلم.

ويعد كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة مهمة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتيح لهم العديد من المزايا والحقوق التي تسهل حياتهم اليومية.

خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة

الموجز يرصد عبر التقرير التالي خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة، حيث أنه في بعض الأحيان قد يواجه بعض الأشخاص رفضًا للحصول على الكارت، أو تكون المعلومات المقدمة غير صحيحة، وفي هذه الحالة، يمكن للمواطن تقديم تظلم لمراجعة حالته وإعادة تقييم طلبه.

ومن المعروف أن وزارة التضامن الاجتماعي تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لمنحهم العديد من المزايا، إلا أنه توجد فئات يتم رفض استخراجها لها، وبالتالي يطالب البعض بالتعرف على خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة، وعلى الفور تقوم لجنة طبية متخصصة بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على البطاقة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض بناءً على درجة الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

لجنة تظلمات كارت الخدمات المتكاملة

وتتكون لجنة تظلمات كارت الخدمات المتكاملة على كل من «مدير مديرية التضامن بالمحافظة، ومدير المجلس الطبي، عضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، مدير مكتب التأهيل الاجتماعي، الاستشاري الطبي المتخص».

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للتظلم وجاءت خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة على النحو التالي:

خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة

يتم تقديم التظلم على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مراكز التظلمات بديوان وزارة التضامن. لا بد من تقديم التظلم ورقيًا. تقديم التظلم من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة بالمحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي. يمكن للمواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

وبعد متابعة خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة والانتهاء منها يكون على لجنة التظلمات المعنية فحص رفض طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لها الأحقية في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

كما يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال خطوات بسيطة، وتشتمل خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة على النحو التالي:

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تقديم الأوراق المطلوبة إلى أحد فروع وزارة التضامن الاجتماعي. إجراء الكشف الطبي للمتقدم. صدور قرار من اللجنة الطبية بالموافقة على منح الكارت. استلام الكارت من أحد فروع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة التي سبق وحددتها وزارة التضامن، تشتمل على الآتي:

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

ذوي الأمراض السمعية. ذوي الأمراض البصرية. أصحاب الإعاقات المتعددة. أصحاب أمراض الدم المزمنة. مرضى الهيموفيليا. مرضى اضطراب طيف التوحد. مرضى فقد البصر التام. مرضى ضمور العضلات والقزامة. مرضى الشلل الدماغي. مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي. مرضى البتر متعدد الأطراف.

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