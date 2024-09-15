كارت الخدمات المتكاملة.. طريقة الاستعلام بالرقم الرقمي

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة هامة تُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول، وتتيح لهم الحصول على مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يقدم لكم موقع الموجز، رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويعد رقم الاستعلام عن هذا الكارت هو خطوة أساسية لمعرفة حالة الطلب، ومتابعة الإجراءات اللازمة للحصول عليه. يوفر هذا الرقم وسيلة سهلة وسريعة للتواصل مع الجهة المسؤولة عن إصدار الكارت، والحصول على المعلومات المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:ـ

يجب عليك أولا الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــا.

يجب عليك أولا الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــا. اختر كلمة خدمات ذوي الإعاقة.

من بعدها يجب عليك اختيار كلمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

من بعدها يجب عليك ادخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة الاستعلام.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ما هي شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

يجب على المتقدم لكارت الخدمات المتكاملة أن يكون مقيما في مصر.

يجب على المتقدم أن يكون عمره لا يتجاوز 60 عاما.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على الجنسية المصرية.

يجب على المتقدم أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب على المتقدم أن لا يكون له أي دخل ثابت.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة؟

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة لهم مزايا خاصة بهم وهي كالآتي:

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الإعفاء من الضرائب.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

الكشف المجاني في المستشفيات لـ ذوي الإعاقة.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

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من هي الفئات التي تحمل كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

أصحاب متلازمة داون.

الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية.

أصحاب متلازمة القزامة.

ذوي الإعاقة الجسدية.

أرقام الشكاوى والخدمات الطبية المتكاملة لوزارة الصحة

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وكارت الخدمات المتكاملة 2024