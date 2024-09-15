أرقام الشكاوى والخدمات الطبية المتكاملة لوزارة الصحة.. تعد وزارة الصحة من أبرز الوزارات التي تسهم بشكل فعال في رعاية صحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الضرورية لهم, ورغم هذه الجهود، يعاني بعض المواطنين من صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية، لذا حرصت الوزارة على توفير العديد من وسائل الاتصال لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

لذا ترصد جريدة “الموجز” أرقام الشكاوي والخدمات الطبيبة المتكاملة لوزارة الصحة, والتي من أبرزها علاج المواطنين على نفقة الدولة.

أرقام شكاوى وزارة الصحة

خصصت وزارة الصحة عدة أرقام هواتف وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين. جاءت القائمة كما يلي:

وفرت الوزارة الخط الساخن لبوابة خدماتها على الرقم 15335، بالإضافة إلى الخط الساخن للطوارئ على 16474، وخدمة الإسعاف على 123، وخط النجدة على 122، وخط المطافئ على 180.

أطلقت خدمة الرد الآلي عبر واتساب لاستقبال استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد على الرقم 01553105105.

استقبلت الوزارة الشكاوى الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار عبر الموقع الإلكتروني: wlms.smcegy.com أو الاتصال بالخط الساخن 15300.

خصصت الخط الساخن 105 لاستقبال شكاوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى الخط 15335 لتلقي طلبات التطعيمات في المنازل.

خصصت الوزارة الرقم 1440 لحالات العزل المنزلي الخاصة بفيروس كورونا.

الأرقام الساخنة لوزارة الصحة

أرقام الخدمات الطبية المتكاملة لوزارة الصحة

وفرت الوزارة مجموعة من الأرقام لتقديم خدمات طبية مختلفة:

خصصت الرقم 15300 للاستفسار حول قوائم انتظار الجراحات العاجلة.

أتاحت خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر الرقم 15344.

خصصت الرقم 123 لطلب الإسعاف، بالإضافة إلى الخط 08008880700 لتقديم الدعم النفسي.

رابط منظومة الشكاوى الحكومية

أوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر موقعها الإلكتروني shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528.

تطبيق "في خدمتك" وخدمة واتساب وزارة الصحة

طورت الوزارة تطبيق "في خدمتك"، المتاح عبر Google Play، لتمكين المواطنين من التواصل معها, كما خصصت رقمي واتساب: 01555516528 و 01555525444 لاستقبال الشكاوى والرسائل المصورة.

يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا أو الأمراض المعدية الأخرى، والتي توفر فرق متخصصة للرد على الاستفسارات.

خدمات وزارة الصحة المقدمة للمواطنين

أرقام الشكاوى وزارة الصحة

قدمت الوزارة العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن، والتي تشمل:

الكشف ضمن مبادرة كبار السن.

التقييم والدعم النفسي والتغذوي.

إجراء التحاليل الدورية.

توفير زيارات منزلية لغير القادرين.

كما وفرت الوزارة خدمات ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، مثل:

التطعيمات واللقاحات العلاجية.

خدمات الصحة الإنجابية.

دعم صحة المرأة والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.

قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قدمت الوزارة أيضًا خدمات بيطرية وطبية مجانية ضمن القوافل الطبية التي تجوب القرى والمحافظات.

خدمة العلاج على نفقة الدولة

شملت خدمات وزارة الصحة منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي, يُمكن لأي شخص لا يتمتع بالتأمين التوجه إلى أي مستشفى حكومي، جامعي، أو تابع للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

بمجرد توقيع الكشف الطبي، ترفع تقارير حالة المريض إلكترونيًا عبر المستشفى المشاركة, وقد وجه وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة تسهيل عملية الربط بين منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم التأكد من حالة التأمين الصحي للمواطن بمجرد إدخال الرقم القومي، مما يتيح حصول المستحقين على العلاج بشكل مباشر وسلس.

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