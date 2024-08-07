ضعف عام في الجسم والتنفس بصعوبة.. وزارة الصحة توضح أعراض ضربة الشمس

يعاني عدد كبير من الأشخاص في هذه الفترات بشكل خاص من التعرض للإصابة بضربات الشمس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والطقس السيئ الذي تشهده البلاد خلال الأسابيع الماضية.

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، ويعجز الجسم عن تبريد نفسه والسيطرة على درجة الحرارة.

وتعد ضربة الشمس حالة طارئة تستدعي طلب الرعاية الطبية الفورية وإجراء الإسعافات الأولية لها، وإذا لم تعالج بصورة سريعة فقد تحدث مضاعفات صحية عديدة قد تسبب تلفاً للأعضاء الحيوية في الجسم، وربما تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات

أعراض ضربة الشمس



وأعلنت وزارة الصحة والسكان أعراض ضربة الشمس وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويوضح الموجز أعراض ضربة الشمس بحسب ما أوضحتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

ضعف عام في الجسم

التنفس بصعوبة

زيادة معدل ضربات القلب - جفاف في الجلد

التقلصات

دوار

التنفس بصعوبة

زيادة معدل ضربات القلب

جفاف في الجلد

تقلصات

دوار

صداع

تظهر هذه الأعراض أو أخرى شبيهة نتيجة البقاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.

أسباب الإصابة بضربات الشمس

التعرض لأجواء حارة، حيث تسبب درجات الحرارة المرتفعة ضربة شمس للأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى دون ممارسة أي نشاط بدني فبمجرد وجودهم في بيئة ذات جو حار.

ممارسة الأنشطة البدنية في الطقس الحار، وذلك حيث يسبب أي نشاط بدني في جو حار من احتمالية الإصابة بضربة شمس، وقد يؤدي تجاهل بعض الأشخاص أعراض ضربة الشمس المبكرة إلى تفاقمها.

علاج ضربت الشمس

ويمكن للمصابين بضربات الشمس علاجها عن طريق ما يلي:

إبعاد المصاب عن أشعة الشمس، ووضعه في مكان مظلل أو مكيف، وينصح باستخدام مروحة ووضعها بجانب المصاب، حيث تساعد التهوية في تحفيز التعرق والتبخر.

تبريد حرارة المصاب، وذلك من خلال إزالة الملابس غير الضرورية، ووضع المصاب في حمام بارد، أو سكب الماء البارد على جسمه، أو وضع ملابس مبللة بالماء عليه.

مساعدة المصاب على شرب السوائل الباردة، مع تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين.

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