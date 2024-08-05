يساعد على فقدان الوزن ويقوي الجهاز المناعي.. تعرف على فوائد الترمس

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر جوجل عن فوائد الترمس لصحة الإنسان، وذلك لتعدد فوائد الترمس وتنوعها.



يحتوي الترمس على قيمة غذائية عالية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والبروتينات، وجميعها تجعل للترمس فوائد صحية عديدة ومتنوعة، حيث يقدم الترمس فوائد للبشرة، والقلب، والقولون، بالإضافة لفوائده لمرضى السكري والضغط.



وينشر لكم الموجز على النحو التالي، فوائد الترمس للصحة والبشرة:



- يساهم في تعزيز صحة الأمعاء والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي بما فيها الإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، وسرطان القولون.

-يحافظ على وظيفة جهاز المناعة، فمحتواه العالي من الألياف يجعل منه مادة حيوية تتغذى عليها البكتيريا النافعة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع حالة الجهاز المناعي.

-يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل على التقليل من مستوى الكوليستيرول في الدم.

-يساعد في علاج فقر الدم، حيث يحتوي الترمس على كميات جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين

-يعزز امتصاص الحديد لاحتوائه على فيتامين سي

-يحتوي على كمية كبيرة من الثيامين اللازم لعملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات.

- يساعد في الحفاظ على وظيفة الجهاز العصبي.

-يحتوي على الزنك الذي يعمل على تعزيز المناعة

-يساعد في نمو الخلايا الجديدة ويدعم إصلاح الأنسجة.

-يساعد على توفير الطاقة للجسم بالإضافة مساهمته في تحسين امتصاص بعض الفيتامينات.

يمنح الشعر بنية صحية وقوة وسماكة ويعزز نموه الصحي.

-فقدان الوزن والتنحيف.

-انخفاض محيط الخصر.

-انخفاض مؤشر كتلة الجسم.





كيفية تحضير الترمس؟





يمكنك تحضير الترمس عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:



-غسل الترمس جيدًا.

-نقع الترمس بالماء النقي لمدة 12 ساعة على الأقل.

-غسل حبوب الترمس ووضعها في قدر كبير من الماء العذب.

-وضع القدر على نار متوسطة إلى عالية، وتركه حتى يغلي، ثم القيام بتقليل درجة حرارة النار وتركه حتى ينضج لمدة 45 إلى 50 دقيقة، مع القيام بتقليبه ما بين الحين والآخر.

-قومي بتصفية الترمس ووضعه في وعاء كبير ونقعه في الماء مرة أخرى.

القيام بشطف الترمس وتبديل الماء باستمرار، بمعدل من 3 - 4 مرات يوميًا ولمدة 5 أيام تقريبًا.



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