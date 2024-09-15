نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وكارت الخدمات المتكاملة 2024

يشهد العديد من ذوي الهمم في مصر حالياً إقبالاً كبيراً على البحث عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يُعد هذا الاستعلام خطوة حيوية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، فضلاً عن الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

أعلنت المجالس الطبية المتخصصة أن نتائج الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي ستظهر في غضون 10 إلى 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين باتباع الخطوات التالية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط هنا.

إدخال الرقم القومي بالكامل في الحقل المخصص.

الضغط على زر "بحث".

الانتظار لظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

يمكن أيضاً الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للمعاقين عبر نفس الموقع، بالإضافة إلى إمكانية إعادة طبع استمارة التعليمات.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي لبرنامج "تكافل وكرامة" 2024 عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة باستخدام الرقم القومي.

أماكن استلام كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن استلام كارت الخدمات المتكاملة من المكاتب المحددة في الرسائل النصية التي يتم إرسالها للمواطنين، يحتاج المواطنون إلى بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل، حيث يمكنهم استلام الكارت مجاناً عبر موظفي الهيئة القومية للبريد في:

التأمين الصحي الشامل

ديوان عام المحافظة

مكاتب البريد

مكاتب التموين

في حال عدم استلام الرسالة، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على الرقم 15999 لمعرفة مكان وموعد الاستلام.

خصائص كارت الخدمات المتكاملة

العدد المخصص: تم فتح قرابة 500 ألف حساب في محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

نوع الكارت: بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، تُستخدم للإيداع واستقبال المبالغ.

الوظائف: تتيح إتمام عمليات الشراء من نقاط البيع لدى التجار، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

التحسينات المستقبلية: سيشمل الكارت خدمات حكومية إضافية في المستقبل، وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تدريجياً.

التسليم: يتم تسليم الكارت للمواطنين مجاناً، مع فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد وتسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل.

كيفية استلام كارت الخدمات المتكاملة

يتلقى رب الأسرة رسالة نصية تطلب منه التوجه إلى مكتب بريد أو تموين محدد في فترة زمنية معينة لاستلام الكارت، الذي يشمل خدمات التموين والخبز للأسرة بأكملها. يتم استلام الكروت الخاصة ببقية أفراد الأسرة التي تشمل خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.

اقرأ أيضا:

«بأكثر من طريقة».. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة بالمعاقين

الاستغلال والبيع ..الحكومة توقف استيراد سيارات المعاقين لهذا السبب