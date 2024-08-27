في دقائق معدودة.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل التسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد.

ويوفّر كارت الخدمات المتكاملة العديد من الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقات ومنها الإعفاء من المصاريف الدراسية، وتوفير معاش شهري، وغيرها من الفوائد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ومن أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يمكنك إتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من هنــا.

قم بالضغط على خانة استعلام طلبات.

تدوين الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على خانة بحث.

خلال لحظات ستظهر نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ألا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون المتقدم مقيمًا في مصر.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن لا يكون للمتقدم أي دخل ثابت

أن يكن من الفئات المسموح لها بالحصول على الخدمة

من يسمح لهم بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ومن أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يجب أن يكون المتقدم ينتمي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة المسموح لهم بالحصول على الخدمة وهم:

مرضى الجذام

كف البصر

اضطراب طيف التوحد

الإعاقات الذهنية الشديدة

الشلل النصفي الطولي أو السفلي

ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ

فقد السمع التام

الشلل الدماغي

ضمور العضلات

الشلل الرباعي

الإعاقات المتعددة

شلل الأطفال الشديد

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة 2024

عدد 3 صور شخصية حديثة.

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من المؤهل الدراسي والأصل.

أصل التقرير الطبي مختوم.

صورة بطاقة الرقم القومي لـ ولي الأمر.

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