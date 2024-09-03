تفاصيل التقديم على كارت الخدمات المتكاملة.. رابط التقديم والخطوات

يريد العديد من المواطنين معرفة خطوات، التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، وكيفية التقديم والمستندات المطوبة ،وذلك للاستفادة منه أكبر قدر.

بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتهدف بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام والتقديم عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 باستخدام الرقم القومي كالتالي:

يمكنك الاستعلام والتقديم عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 باستخدام الرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

-زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

-النقر على خدمات ذوي الإعاقة.

-اختر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

-قم بإدخال الرقم القومي وانقر على زر استعلام

كارت الخدمات المتكاملة



شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتشمل هذه الشروط:

-يجب أن يكون لدى المتقدم إعاقة دائمة تؤثر على قدرته على القيام بأعمال الحياة اليومية.

-يجب أن يكون محل إقامة المتقدم الرئيسي في مصر.

-يجب تقديم تقرير طبي يثبت الإعاقة من جهة طبية معتمدة.

-يجب ألا يتعدى عمر الشخص المتقدم عن 60 عام.

الفئات المستحقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2024



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات المستحقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وهم:

- فاقدي السمع التام.

- الشلل الدماغي.

- ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

-الشلل النصفي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

كارت الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الحتياجات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة يوفر عدد من المزايا وهي كالتالي.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- الإعفاء من الضرائب.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

- الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر، أن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت عدة طرق للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، أولها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالخط الساخن بالرقم القومي عبر الهاتف من خلال الاتصال على رقم 1444، ثم اختيار خدمات ذوي الإعاقة، وإدخال الرقم القومي.

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