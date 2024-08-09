بالخطوات ..الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، تسهيلًا على ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب القدرات قدمت «وزارة التضامن» إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر موقعها الإلكتروني، وحددت الفئات المستحقة وطريقة الاستعلام عن البطاقة والشروط اللازمة للالتحاق.

كيفية الاستعلام عن نتيجه كارت الخدمات المتكامله؟

يمكن للمستفيدين من كارت الخدمات المتقدمة، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال الرقم القومي عبر وزرة التضامن الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الرسمي من الرابط والضغط عليه، مع تحديد خدمات ذوي الإعاقة ثم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وكتابة رقم البطاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أن كارت الخدمات المتكاملة 2024 يوفر عدد من المزايا التي نستعرضها عبر موقع الموجز على النحو التالي :

1- إمكانية التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، بالوظائف الحكومية.

2- الكشف المجانى، في المستشفيات لذوي الإعاقة.

3- الإعفاء من دفع الضرائب.

4- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

5- الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

6- تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

مالفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

هناك عدد من الفئات المستحقة يمكنها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

1- أصحاب الإعاقات الذهنية، والبصرية والسمعية.

2- ذوى الهمم ومتلازمة داون.

3- أصحاب متلازمة القزامة وذوي الإعاقة الجسدية.

ا

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمستفيدون الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي من خلال اتباع التالي:

1- الاتصال بالرقم 1444، واختيار خدمات ذوي الإعاقة وكتابة الرقم القومي.

2- اختيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

3- كما يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال أحد المكاتب بمنطقتك، بالإضافة لإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وثم اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

اقرأ ايضا: احصل على المميزات.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي