بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 .. في إطار سعي الحكومة لتقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، يبحث العديد من المواطنين عن موعد الكشف الطبي لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة، خطوة هامة نحو توفير مزايا متعددة لهذه الفئة، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر عدة منصات خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لتسهيل عملية التقديم وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفيما يلي ينشر موقع “ الموجز”، خلال التقرير التالي كافة الفتاصيل المتعلقة عن خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 ، والشروط المطلوبة.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة هامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمنحهم العديد من المزايا والخدمات في مختلف المجالات. ولإصدار هذه البطاقة، يتطلب الأمر إجراء كشف طبي يتم تحديده من قبل وزارة الصحة. يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الصحة ( هنا ).

كتابة الرقم القومي الخاص بك.

الضغط على "بحث".

ستظهر لك النتيجة في الحال، مع تفاصيل موعد الكشف الطبي.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

للتسجيل لأول مرة من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة الصحة:

الدخول على موقع وزارة الصحة عبر الرابط.

كتابة الرقم القومي.

كتابة الاسم الرباعي.

إدخال تاريخ الميلاد شاملاً العمر والشهر والسنة.

اختيار الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج، أرمل).

تسجيل محافظة السكن ومدينة السكن.

تسجيل العنوان بالتفصيل.

تسجيل الوظيفة.

التأكد من رقم المحمول المدخل، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عليه.

تحديد نوع الإعاقة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد التحقق، سيتم إرسال رسالة بالتفاصيل الكاملة عن الكشف الطبي.

اضغط على حفظ البيانات لإتمام التسجيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يوفر 5% من فرص التوظيف في القطاع الحكومي.

يسهل عملية الدمج التعليمي للمستفيدين في المعاهد والجامعات.

الحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية، بما في ذلك العلاج والكشف الطبي في المستشفيات الحكومية.

الحصول على إعفاءات جمركية للأجهزة التعويضية مثل شراء السيارات.

إعفاء من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

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