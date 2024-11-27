برد قارس وأمطار.. تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن خطورة الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد وتوقعات الطقس الساعات القادمة، وحذرت المواطنين لافتة إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متنوعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لذا سيرصد لكم موقعنا الإخباري الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأربعاء.

درجات الحرارة اليوم

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها أنه سوف يسود طقس بارد ليلاً، وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حيث رصدت خرائط الطقس نشاطاً للرياح على مناطق متقطعة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفاوتة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه إحتمالية تواجد فرص سقوط للأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

وشددت الأرصاد محذرة من تكون الشبورة المائية صباحاً على عدة مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطمأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بخصوص حالة الملاحة البحرية، حيث ستبقى مستقرة على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع توقعات بإرتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر في البحر المتوسط، وبين 1.5 و2.25 متر في البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة والوجه البحري 20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم في السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى اليوم في شمال الصعيد إلي 21 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

ودرجة الحرارة العظمى اليوم في جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

نصائح من الأرصاد الجوية للمواطنين

طالبت الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب الجواكيت حين الخروج من المنزل، وضرورة الإبتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة أيضاً، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

حالة الطقس اليوم

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