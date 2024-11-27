شقق الإسكان الاجتماعي.. مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط 2024

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي .. أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المخصصة لشراء كراسة الشروط، الخاصة بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، وسداد جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، إذ ارتفع عدد المكاتب من 350 إلى 400 مكتب بريد، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين.

أكدت عبد الحميد، أن زيادة عدد مكاتب البريد يأتي كحل سريع للحد من الزحام الذي كان يحدث أمام المكاتب التقليدية، لتسهيل حصول المواطنين على كراسات الشروط بسهولة أكبر، موضحة أن هذا القرار جاء بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة الوصول إلى أماكن شراء الكراسات في مختلف المحافظات.

مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024

يستعرض “الموجز” مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط 2024، وجاءت كالتالي:

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط في القاهرة

يوجد عدة مكاتب بريد في القاهرة لتوفير كراسة الشروط، تشمل:

كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي

مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس، مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس.

مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين، الفجالة.

مكتب بريد أرض السبيل: شارع ورشة التليفونات، شبرا الخيمة.

مكتب بريد العطار: 15 شارع العطار، شبرا.

مكتب بريد باب الشعرية: 178 شارع الجيش، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير.

مكتب بريد مدينة نصر: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة.

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط في الجيزة

شملت المكاتب التي تبيع كراسة الشروط في الجيزة:

مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط 2024

مكتب بريد الأهرام: آخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية: 108 مساكن الرماية.

مكتب بريد الدقي: شارع الدقي.

مكتب بريد الطالبية: شارع الطالبية.

كراسة شروط شقق الإسكان

أسعار كراسات الشروط للمواطنين

تُباع كراسات الشروط بسعر 300 جنيه،مع المصروفات الإدارية التي تبلغ 355 جنيهًا, ويتطلب سداد مقدم جدية الحجز، والذي يختلف حسب المنطقة، ويبلغ 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت عبد الحميد أن عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي ستستمر حتى 24 ديسمبر 2024, ويمكن للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي بعد شراء الكراسة وسداد المقدم والمصروفات في مكاتب البريد المحددة.

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تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي وحدات “سكن لكل المصريين 5”