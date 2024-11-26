اسعار شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان الجديد 2024.. إليك التفاصيل

جاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأسعار أقل من المتوقع، لتعلن الوزارة أنّ سعر الوحدة في مبادرة «سكن لكل المصريين 5»، يبدأ من 184 ألف جنيه وحتى 700 ألف جنيه.

يستعرض “ الموجز ”، كافة التفاصيل المطلوبة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديد:

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تختلف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديدة المطروحة لمنخفضي الدخل عن أسعار الشقق المطروحة لمتوسطي الدخل، إضافة إلى اختلاف موقع الطرح سواء داخل المحافظات أو المدن الجديدة واختلاف المساحات.

شقق الإسكان الأجتماعي الجديد

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

ووفق المعلن رسميا من مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنّ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديدة ووحدات سكن لكل المصريين 5، تأتي كما يلي.

- أسعار وحدات الإسكان بالمحافظات تبدأ من 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

- أسعار وحدات الإسكان الجاهزة بالمدن الجديدة يتراوح بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه وهي أيضا وحدات جاهز للتسليم الفوري.

- أسعار وحدات الإسكان التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة يتراوح بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الجديد

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، يغطي جميع مناطق الجمهورية تقريبًا، سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.



وأكد الشربيني، أنّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسعى لمنح الفرصة لأكبر قطاع ممكن من المواطنين للتقديم والحصول على وحدة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي، والاستفادة من الدعم الكبير المقدم للوحدات، ما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويفتح الرابط الرسمي لصندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري، خدمة حجز شقق الإسكان للمواطنين بعد أسبوع من انتهاء حجز الشقق من قبل الفئات ذوي الهمم، وفقا لما أكدته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنّ الصندوق سيخصص أسبوعًا كاملًا للمواطنين ذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل طرحها لجميع المواطنين.

ومن المقرر أن يفتح الرابط الرسمي في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، حسب تصريحات مصادر في وزارة الإسكان.

مساحة شقق الإسكان 2024

وفقا للتفاصيل الرسمية المعلنة، تتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديدة، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5»، بين 75 إلى 90 مترا.

أماكن شقق الإسكان الجديدة 2024

وللمرة الأولى من بداية إعلانات وزارة الإسكان والمرافق، يشمل الإعلان جميع المحافظات، وفق ما أكدته وزارة الإسكان، حيث يضم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديدة، عددا كبيرا من المحافظات والمدن الجديدة، كما يلي.

شقق جاهزة للتسليم الفوري في محافظات «الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال وجنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان».

شقق جاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة».

شقق سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة».

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