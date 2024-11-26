مواعيد عمل مكاتب البريد المصري لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري.. مع بداية فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" وسحب كراسة الشروط، يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري، حيث يتم من خلالها سحب الكراسات وإتمام الإجراءات الخاصة بالحجز.

وتبدأ مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة اليوم، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، استقبال المواطنين لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك حتى 24 ديسمبر 2024، وفيما يلي ينشر موقع “الموجز”، خلال التقرير التالي مواعيد عمل مكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى أماكن شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق الاسكان الاجتماعي

اماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن الجديدة والمحافظات التي يتوفر بها شقق الإسكان الاجتماعي.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري

تختلف مواعيد عمل مكاتب البريد في المدن الجديدة والمحافظات المتوفر بها شقق الإسكان الاجتماعي، بعض المكاتب تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، بينما تعمل مكاتب أخرى من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، يمكن للمواطنين التأكد من مواعيد العمل من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالبريد المصري عبر الهاتف أو من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري

أماكن مكاتب البريد المتوفر بها شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن جميع أماكن مكاتب البريد في المدن الجديدة والمحافظات التي يتم طرح الوحدات السكنية بها، يمكن للمواطنين زيارة الرابط التالي للاطلاع على مكاتب البريد المتوفرة في منطقتهم من خلال الرابط التالي.

سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 هو 300 جنيه، مع مصروفات إدارية قدرها 355 جنيهًا. كما يتطلب دفع مقدم جدية الحجز، الذي يختلف حسب المنطقة: 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

كراسة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

بعد الحصول على كراسة الشروط، يتعين على المتقدمين دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية في مكاتب البريد المميكنة، كما يجب تجهيز جميع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مثل شهادة الدخل، وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي، بالإضافة إلى باقي الأوراق المحددة في كراسة الشروط.

يعد هذا الحجز فرصة هامة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط للحصول على شقق سكنية بأسعار ميسرة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير سكن مناسب لكافة فئات المجتمع.

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