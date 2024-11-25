شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة وشروط الحجز

شقق الإسكان الاجتماعى..أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وتزايدت التساؤلات حول المستندات المطلوبة وشروط التقديم اللازمة لضمان الحصول على هذه الوحدات السكنية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وتنشر الموجز في كافة التفاصيل اللازمة للتقديم في التقرير التالي

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من المستندات التي يجب على المتقدمين تجهيزها عند التقديم، وهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).

صورة شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).

شهادة دخل معتمدة من جهة العمل.

صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية.

قيد عائلي مميكن.

قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

صورة إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

صورة إيصال سداد كراسة الشروط.

استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط مع تحديد المدينة والمحافظة ونوع الوحدة السكنية.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط، موقع من المتقدم.



شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وضع صندوق الإسكان الاجتماعي شروطًا أساسية يجب توافرها في المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ومنها:

1. أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 عامًا.



2. ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من وزارة الإسكان.



3. ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري المدعومة من الدولة.



4. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتقدم لحجز شقة بها، أو يعمل بها، أو يقيم بها.



5. ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية خاصة أو أرض.

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شهادة الدخل.. شرط أساسي للتقديم

أكدت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم شهادة دخل معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري، وكما يجب تقديم شهادة تأمينات اجتماعية سارية توضح تاريخ بداية التأمين، ويمكن للمتقدمين إرفاق أي مستندات إضافية تثبت مصادر دخل أخرى.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1. شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.



2. تجهيز المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه.



3. تسديد مبلغ جدية الحجز وإيصال كراسة الشروط.



4. ملء استمارة الحجز وتحديد البيانات المطلوبة.



5. تسليم المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان أو من خلال مكاتب البريد.

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