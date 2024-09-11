أسعار شقق الإسكان المتميز فالي تورز 2024 وشروط وكيفية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مجموعة جديدة من شقق الإسكان المتميز في مشروع فالي تورز 2024. يوفر هذا المشروع فرصاً متعددة للراغبين في امتلاك شقة سكنية ضمن مجتمع سكني متميز، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات الأسر المصرية وتحسين جودة الحياة.

شقق الإسكان المتميز في مشروع فالي تورز 2024

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل أسعار شقق الإسكان المتميز فالي تورز للعام 2024، بالإضافة إلى الشروط اللازمة وكيفية الحجز.

شروط حجز مشروع فالي تاورز حدائق أكتوبر

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.

لا يجوز التقديم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه.

سداد 1000 جنيه مصاريف دراسة.

سداد 20% من ثمن الوحدة + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط متساوية حتى 7 سنوات.

آخر موعد للحجز

تبدأ عملية التقديم يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024

تستمر عملية التقديم لمدة شهرين حتى يوم 29 أغسطس 2024.

مساحات شقق فالي تاورز حدائق أكتوبر

تتراوح مساحات الشقق السكنية في مشروع اسكان حدائق اكتوبر بين 95 متر مربع و 100 متر مربع.

كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وإذا كانت هذه المرة الأولى لك في الحجز الإلكتروني على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فعليك اتباع الخطوات التالية لتضمن حجز شقق فالي تاورز:

1. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد: إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب وتعيين كلمة مرور.

2. إدخال البيانات المطلوبة، وهي:

– الرقم القومي

– الاسم كما هو في بطاقة الرقم القومي

– البريد الإلكتروني

– رقم الهاتف

– العنوان الحالي

– الحالة الاجتماعية

– بيانات الزوجة والأولاد القصر (إن وجدوا)

3. تحميل صورة البطاقة الشخصية من الجانبين.

4. تأكيد إنشاء الحساب عبر البريد الإلكتروني.

5. اختيار الموقع بدقه وإدخال الكود إن وجد، ثم الضغط على “تفاصيل” لمشاهدة قائمة الشقق المتاحة.

6. اختيار كلاً من: (المدينة، واسم المشروع، والطابق المراد الحجز به سواءً كان مكرر أو أرضي أو علوي).

7. الضغط على حجز لإثبات التأكيد أو الحجز المبدأي (لن يتم الحجز بشكل نهائي ودخول اسمك في القرعة إلا بعد إثبات دفع الرسوم المطلوبة مع كراسة الشروط).

8. تحويل مبلغ جدية الحجز المذكور في كراسة الشروط + رسوم دراسة الطلب.

10. رفع صورة الاستمارة الموقعة، إيصال سداد جدية الحجز، وإيصال دفع كراسة الشروط.

11. استخراج وطباعة استمارة الحجز، والتوقيع عليها.

12. تأكيد الطلب النهائي مع استمارة إقرار بصحة جميع البيانات المرفوعة.

ستظهر رسالة حفظ الطلب الأولي إذا لم ترفع إيصال جدية الحجز ومصاريف دراسة الطلب، أو رسالة حفظ الطلب النهائي عند استكمال جميع البيانات. سيتم إخطارك بقبول الطلب عبر رسالة SMS أو البريد الإلكتروني.

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