آخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. الحق جهز فلوسك

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024 ضمن المرحلة الخامسة من مبادرة سكن لكل المصريين، تلك المبادرة التي تستهدف توفير سكن مناسب للمواطنين بمختلف الفئات، وتمثل فرصة ذهبية لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية بمواصفات مميزة وأسعار مدعومة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

آخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024

ونرصد لكم عبر" الموجز " التفاصيل الكاملة لكراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 5، وما يخص حجز شقق الاسكان الاجتماعي، بالمبادرة الرئاسية، ومن ضمنها آخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، هو 24 ديسمبر 2024، داعية المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التقديم قبل انتهاء الفترة المحددة، وذلك من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية المخصصة.

مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

يبدأ الحجز لذوي الهمم يوم 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر 2024.

يبدأ الحجز لكافة المواطنين من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر 2024.

قيمة حجز شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

مقدم جدية الحجز: 20,000 جنيه للوحدات في المحافظات. 30,000 جنيه للوحدات في المدن الجديدة.



قيمة كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

كراسة الشروط: 300 جنيه.

مصروفات إدارية: 355 جنيهًا.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

نرصد لكم عبر" الموجز " خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وهي:

سداد الرسوم:

من خلال دفع مقدم حجز الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين بالإضافة إلى قيمة كراسة الشروط، والمصروفات الإدارية في مكاتب البريد المخصصة.

التسجيل الإلكتروني:

ثاني الخطوات هو الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط من هنا .

اختيار "تسجيل" في أعلى الصفحة لإنشاء حساب جديد.

ملء استمارة التسجيل وتفعيل الحساب باستخدام الكود المُرسل عبر رسالة نصية.

بعد تسجيل الدخول، اختيار "تقديم طلب وحدة سكنية" والموافقة على الشروط والأحكام.

تعبئة استمارة الحجز وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

إرسال الطلب وتأكيد العملية، مع ظهور رسالة تؤكد نجاح التسجيل

الرابط الرسمي الذي توفره وزارة الإسكان من هنا .

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