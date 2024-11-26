أماكن شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

فتحت مكاتب البريد أبوابها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، لبيع كراسة شروط الإسكان، وذلك بعد انتهاء الأسبوع المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، لتأمين سكن متميز بأسعار تناسب الجميع.

وتعد الكراسات الخطوة الأولى نحو التقديم، وتتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، من شروط التقديم إلى مواقع الشقق المطروحة.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024



أكدت وزارة الإسكان، أن شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي يبدأ اليوم الثلاثاء، ويمكن للمواطنين الحصول عليها بالتوجه إلى مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات، حيث تعد هذه الكراسات أولى خطوات حجز الوحدة السكنية،

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال اضغط هنا، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري انقر هنا لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.



أماكن بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

خصصت وزارة الإسكان، مكاتب البريد المميكنة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك للتيسير على المواطنين وفيما يلي يرصد موقع الموجز أبرز هذه الأماكن:

مكاتب بريد بيع كراسة شروط الإسكان بالقاهرة

مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس.

مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة.

مكتب بريد مدينة نصر: خلف القوى العاملة، مدينة نصر.

مكتب بريد الزمالك: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

مكاتب بريد بيع كراسات شروط الإسكان بالجيزة

مكتب بريد الأهرام: آخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية: 108 مساكن الرماية.

مكتب بريد جامعة القاهرة: داخل الحرم الجامعي.

أسعار كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يبلغ سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي نحو 300 جنيه مصري، بالإضافة إلى مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيه.

أما مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية في المدن الجديدة فيقدر بنحو 30 ألف جنيه

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي



كراسة شروط شقق الإسكان لذوي الهمم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان "سكن لكل المصريين5"، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوي الهمم، شهد بيع 43906 كراسات شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.

من جانبها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مهمة عن سحب كراسة الشروط من الإسكان الإجتماعي

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 pdf بأسهل طريق وأسرع رابط